Нема чого збирати навіть у банку. Як ЗСУ випаровують танки з росіянами під Ізюмом (відео)

ЗСУ знищують окупантів разом з танками. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області окупанти продовжують зазнавати значних втрат. 93-тя ОМБр "Холодний Яр" буквально випаровує російські танки під Ізюмом.

Відео роботи ЗСУ показав волонтер Роман Донік.

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Він зазначив, що після такого удару від окупантів нічого не лишається, а зібрати їх неможливо "навіть у банку".

"Розібрали на гайки Т-72Б3. Для тих естетів, хто питав, як воно так виходить, коли побачив фото. Під час попадання танк трохи рухався. Тому механік-водій додому не поїде. Ні в якому вигляді та стані. Нема чого збирати навіть у майонезну банку. А двоє втекли. Хоча незрозуміло, вижили чи ні після детонації БК (боєкомплекту. – Ред.)", – зазначив Донік.

Волонтер цікавиться, якщо окупантам таки вдалося вижити, то що вони будуть розповідати своїм колегам-"асвабадітєлям".

"І ще, знайшли цей танк коптером DJI Maviс3. Це просто для розуміння, навіщо вони потрібні. От для цього і потрібні", – додав Донік.

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Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 27 400 осіб ліквідовано;

танків – 1220;

бойових броньованих машин – 2958;

артилерійських систем – 555;

РСЗВ – 195;

засобів ППО – 89;

літаків – 200;

гелікоптерів – 164;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416;

крилатих ракет – 95;

кораблів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2087;

спеціальної техніки – 42.

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