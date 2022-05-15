Нема чого збирати навіть у банку. Як ЗСУ випаровують танки з росіянами під Ізюмом (відео)

ЗСУ знищують окупантів разом з танками. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харківській області окупанти продовжують зазнавати значних втрат. 93-тя ОМБр "Холодний Яр" буквально випаровує російські танки під Ізюмом.
Відео роботи ЗСУ показав волонтер Роман Донік.
Він зазначив, що після такого удару від окупантів нічого не лишається, а зібрати їх неможливо "навіть у банку".
"Розібрали на гайки Т-72Б3. Для тих естетів, хто питав, як воно так виходить, коли побачив фото. Під час попадання танк трохи рухався. Тому механік-водій додому не поїде. Ні в якому вигляді та стані. Нема чого збирати навіть у майонезну банку. А двоє втекли. Хоча незрозуміло, вижили чи ні після детонації БК (боєкомплекту. – Ред.)", – зазначив Донік.
Волонтер цікавиться, якщо окупантам таки вдалося вижити, то що вони будуть розповідати своїм колегам-"асвабадітєлям".
"І ще, знайшли цей танк коптером DJI Maviс3. Це просто для розуміння, навіщо вони потрібні. От для цього і потрібні", – додав Донік.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 27 400 осіб ліквідовано;
- танків – 1220;
- бойових броньованих машин – 2958;
- артилерійських систем – 555;
- РСЗВ – 195;
- засобів ППО – 89;
- літаків – 200;
- гелікоптерів – 164;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416;
- крилатих ракет – 95;
- кораблів – 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2087;
- спеціальної техніки – 42.