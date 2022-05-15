Нечего собирать даже в банку. Как ВСУ испаряют танки с россиянами под Изюмом (видео)

ВСУ уничтожают оккупантов вместе с танками. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харьковской области оккупанты продолжают нести значительные потери. 93-я ОМБр "Холодный Яр" буквально испаряет российские танки под Изюмом.
Видео работы ВСУ показал волонтер Роман Доник.
Он отметил, что после такого удара от оккупантов ничего не остается, а собрать их "невозможно даже в банку".
"Разобрали на гайки Т-72Б3. Для тех эстетов, кто спрашивал, как оно так получается, когда увидели фото. Во время попадания танк немного двигался. Поэтому механик-водитель домой не поедет. Ни в каком виде и состоянии. Нечего собирать даже в майонезную банку. А двое скрылись. Хотя непонятно, выжили или нет после детонации БК (боекомплекта. – Ред.)", – отметил Доник.
Волонтер интересуется, если оккупантам удалось выжить, то что они будут рассказывать своим коллегам-"асвабадителям".
"И еще, нашли этот танк коптером DJI Maviс3. Это просто для понимания, зачем они нужны. Вот для этого и нужны", – добавил Доник.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 27 400 человек ликвидировано;
- танков – 1220;
- боевых бронированных машин – 2958;
- артиллерийских систем – 555;
- РСЗО – 195;
- средств ПВО – 89;
- самолетов – 200;
- вертолетов – 164;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 416;
- крылатых ракет – 95;
- кораблей – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2087;
- специальной техники – 42.