Нечего собирать даже в банку. Как ВСУ испаряют танки с россиянами под Изюмом (видео)

ВСУ уничтожают оккупантов вместе с танками. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области оккупанты продолжают нести значительные потери. 93-я ОМБр "Холодный Яр" буквально испаряет российские танки под Изюмом.

Видео работы ВСУ показал волонтер Роман Доник.

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Он отметил, что после такого удара от оккупантов ничего не остается, а собрать их "невозможно даже в банку".

"Разобрали на гайки Т-72Б3. Для тех эстетов, кто спрашивал, как оно так получается, когда увидели фото. Во время попадания танк немного двигался. Поэтому механик-водитель домой не поедет. Ни в каком виде и состоянии. Нечего собирать даже в майонезную банку. А двое скрылись. Хотя непонятно, выжили или нет после детонации БК (боекомплекта. – Ред.)", – отметил Доник.

Волонтер интересуется, если оккупантам удалось выжить, то что они будут рассказывать своим коллегам-"асвабадителям".

"И еще, нашли этот танк коптером DJI Maviс3. Это просто для понимания, зачем они нужны. Вот для этого и нужны", – добавил Доник.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 27 400 человек ликвидировано;

танков – 1220;

боевых бронированных машин – 2958;

артиллерийских систем – 555;

РСЗО – 195;

средств ПВО – 89;

самолетов – 200;

вертолетов – 164;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416;

крылатых ракет – 95;

кораблей – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2087;

специальной техники – 42.

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