"Не зміг сидіти вдома": проти окупантів воює українець без обох ніг

Раніше Василь Штефко вже служив у армії / Колаж "Сьогодні"

У Закарпатському легіоні воює 55-річний Василь Штефко, який втратив обидві ноги.Чоловік пішов на фронт воювати з російськими загарбниками, попри те, що збрехав у військкоматі. Наразі Василь Штефко служить у роті вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади.

Про це повідомляє майор ЗСУ, представник 128-ї окремої гірничо-штурмової закарпатської бригади Ярослав Галас.

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Збрехав у військкоматі, щоб захищати батьківщину

55-річний закарпатець Василь Штефко втратив ноги під час заробітків у Росії у 2004 році. Проте чоловік пішов добровольцем в армію.

У військкоматі закарпатець збрехав і сказав, що має лише один протез, а інша нога – здорова.

"Василь Штефко з Кушниці прийшов у 128-му бригаду, щоб бити росіян, які самі перетворилися на загарбників, руйнують нашу інфраструктуру, вбивають мирних людей і поводяться гірше за нацистів", – написав Ярослав Галас.

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Закарпатець Василь Штефко із протезами. Фото: Ярослав Галас.

Не зміг залишитися осторонь

Василь Штефко від початку війни не міг спати, коли побачив, що відбувається. Після цього він зібрав речі і пішов у військкомат.

"Я не спав дві доби, коли побачив, що відбувається. Просто не зміг сидіти вдома, зібрав речі і пішов у військкомат. Зізнаюся зараз перед командуванням, яке там зібралося: сказав, що у мене тільки один протез. І попросився в 128-му бригаду. Свого часу я служив у армії, вмію стріляти, непогано вожу машину... Люди, які не бачать протезів, навіть не здогадуються, що у мене немає ніг", – розповів Василь Штефко.

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Пішов стопами батька

Закарпатець розповів, що його тато також "незаконно" потрапив на фронт у Другу світову.

"Йому було 15 років, але він сказав, що йому 18, і пішов воювати", – додав Василь Штефко.

Вдома на чоловіка чекає дружина та 11-річна донька.

"Вони переживають, але пишаються, що я захищаю країну", – каже закарпатець.

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