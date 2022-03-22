"Не смог сидеть дома": против оккупантов воюет украинец без обеих ног

Ранее Василий Штефко уже служил в армии / Коллаж "Сегодня"

В Закарпатском легионе воюет 55-летний Василий Штефко, который потерял обе ноги. Мужчина ушел на фронт воевать с российскими захватчиками, несмотря на то, что солгал в военкомате. Сейчас Василий Штефко служит в роте огневой поддержки 128-й горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает майор ВСУ, представитель 128-й отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады Ярослав Галас.

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Соврал в военкомате, чтобы защищать родину

55-летний закарпатец Василий Штефко потерял ноги во время заработков в России в 2004 году. Однако мужчина ушел добровольцем в армию.

В военкомате закарпатец солгал и сказал, что у него только один протез, а другая нога – здоровая.

"Василий Штефко из Кушницы пришел в 128-ю бригаду, чтобы избивать россиян, которые сами превратились в захватчиков, разрушают нашу инфраструктуру, убивают мирных людей и ведут себя хуже нацистов", – написал Ярослав Галас.

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Закарпатец Василий Штефко с протезами. Фото: Ярослав Галас.

Не смог остаться в стороне

Василий Штефко с начала войны не мог спать, когда увидел, что происходит. После этого он собрал вещи и пошел в военкомат.

"Я не спал двое суток, когда увидел, что происходит. Просто не смог сидеть дома, собрал вещи и пошел в военкомат. Признаюсь сейчас перед командованием, которое там собралось: сказал, что у меня только один протез. И попросился в 128-ю бригаду. В свое время я служил в армии, умею стрелять, неплохо вожу машину. Люди, которые не видят протезов, даже не догадываются, что у меня нет ног", – рассказал Василий Штефко.

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Пошел по стопам отца

Закарпатец рассказал, что его папа так же "незаконно" попал на фронт во Вторую мировую.

"Ему было 15 лет, но он сказал, что ему 18, и пошел воевать", - добавил Василий Штефко.

Дома мужчину ждет жена и 11-летняя дочь.

"Они переживают, но гордятся, что я защищаю страну", – говорит закарпатец.

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