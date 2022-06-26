Навів "Іглу" і повалив дим. Воїн ДШВ розказав, як приземлив "Алігатора" РФ

Військовий ДШВ Назар приземлив російський Ка-52. / Фото: Колаж: Сьогодні

Український військовий Десантно-штумових військ (ДШВ) Назар з "Ігли" приземлив російський вертоліт. Тепер у окупантів мінус ще один Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

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Військовослужбовець розповів, що йому вдалося збити один з трьох ворожих вертольотів.

"Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку з боку противника в небі з’явилося три ворожі Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла" і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку". З підбитого "Алігатора" повалив густий чорний дим", – розказав військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Військовослужбовець, який приземлив "Алігатора". Фото: Міноборони

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Втрати Росії

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1532 (+21) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од.;

артилерійських систем – 764 (+0) од.;

РСЗВ – 243 (+2) од.;

засобів ППО – 99 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.,

гелікоптерів – 184 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4);

крилатих ракет – 139 (+2);

кораблі/катери – 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) од.;

спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Раніше ми писали, що Збройні сили України продовжують успішно громити тилові бази окупаційної армії РФ на захоплених територіях нашої країни. Під удар потрапив об'єкт ЗС РФ у місті Сніжному.

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Сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку.