Навел "Иглу" и повалил дым. Воин ДШВ рассказал, как приземлил "Аллигатора" РФ

Военный ДШВ Назар приземлил российский Ка-52. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинский военный Десантно-штумовых войск (ДШВ) Назар из "Иглы" приземлил российский вертолет. Теперь у оккупантов минус еще один Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Военнослужащий рассказал, что ему удалось сбить один из трех вражеских вертолетов.
"Наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла" и совершил пуск. Ракета попала в "вертушку". Из подбитого "Аллигатора" повалил густой черный дым", – рассказал военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
Военнослужащий, приземливший "Аллигатора". Фото: Минобороны
Потери России
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1532 (+21) ед.;
- боевых бронированных машин – 3659 (+14) ед.;
- артиллерийских систем – 764 (+0) ед.;
- РСЗО – 243 (+2) ед.;
- средств ПВО – 99 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.
- вертолетов – 184 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);
- крылатых ракет – 139 (+2);
- корабли/катера – 14 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед.;
- специальной техники – 60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
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