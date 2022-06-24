ЗСУ приземлили ще один російський "Алігатор" (відео)

Українські захисники нищать загарбників

ЗСУ збили російський вертоліт/Фото: колаж: "Сьогодні"

Львівські десантники збили розвідувально-ударний вертоліт РФ Ка-52 "Алігатор". Його вартість — 16 мільйонів доларів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", — написав Козицький в Telegram.

Також українські захисники підбили два БТРи і дві БМД противника, підсумував голова ОВА.

Провал спроби РФ оточити ЗСУ на Донбасі

Російські війська за останні три дні змогли просунутися у бік Лисичанська приблизно на 5 кілометрів завдяки резервам і потужній щільності вогню. Про це повідомляє британська розвідка.

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"З 19 червня російські сили, найімовірніше, змогли просунутись на відстань понад 5 км у напрямку південних околиць Лисичанська. Деякі українські підрозділи відійшли, можливо, щоб уникнути оточення. Більші успіхи РФ на цьому напрямку, ймовірно, є наслідком нещодавнього підсилення підрозділів та високої концентрації вогневих засобів", – йдеться у повідомленні.

Хоча російські війська чинять більший тиск на виступ Лисичанськ – Сєвєродонецьк і їм вдається "повзуче" просування, плани про створення глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області поки що загальмувалися.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти вигадали новий лайфхак, щоб втекти з війни. Також ми писали, що загарбник скаржиться на погрози командира.