Ґвалтують навіть дітей. "ДНРівці" обговорили, що творить армія РФ в Україні – перехоплення

Окупанти ґвалтують дітей в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти відкрито обговорюють по телефону, як ґвалтують українців, мародерять і влаштовують масові злочини. Двоє вояків з так званої "ДНР" діляться враженнями від перебігу подій у їхній частині.Нещодавно їм довели інформацію про те, що обіцяної колись ротації можна навіть не чекати.

Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Жодних обмінів не буде, можете не сподіватися. Доки Донецьку, Луганську область не "звільнять", взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємось, бо все угрупування перебуває в ДНР. Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська і почнемо рухатись", – розповів один з російських військових.

Далі мова йде про розгул злочинності в окупаційній армії:

"Розповідали за 125 полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. "Віджали" у когось заправку. У людей забирали пальне, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів", – повідомив окупант.

Крім того, "ДНРівець" попередив свого співрозмовника, щоб той був обережнішим, і не може зрозуміти, чому він бере участь у російській спецоперації.

Загарбники у шоку, як згорають їхні гроші за вбивства українців – перехоплення СБУ

Окупанти скаржаться, що російські рублі перетворюються на "фантики" і на ті гроші, які їм заплатили за участь у війні, не так багато й купиш. Через сильну девальвацію за поранення, отримані на війні, не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці. Про це йдеться у перехопленій СБУ телефонній розмові окупанта, який повернувся з України додому.

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За словами солдата, після повернення йому вистачило грошей на те, щоб купити собі машину, не нову, а про купівлю квартири й мови не може бути. Ціни в Росії зросли.

"Машину собі взяв, Volkswagen polo, повний фарш, не новий, 2012 року, ціни пи**ець як піднялися. Я задоволений, що взяв, у неї тільки пофарбоване ліве крило і капот – все інше заводське", – розповів він про те, куди витратив гроші.

Співрозмовник запитав, а чому він собі не купив ще й квартиру, на що окупант відповів, що квартири стали дуже дорогі.

"У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями коштує. Старшина каже, що ще одне поранення – і якраз вистачить", – повідомив військовий.

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