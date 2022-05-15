"Нам все дозволили!" СБУ перехопила скандальну розмову російських військових

Окупанти використовують фосфорні бомби в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Військові РФ підтверджують, що використовують в Україні фосфорні та касетні засоби ураження. Це особливо небезпечні та негуманні види озброєнь, заборонені міжнародними конвенціями.

Про це свідчить чергове перехоплення СБУ.

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"Та всі чекають, коли Володьку (Путіна. – Ред.) це все заї*е, він війська виведе і "Тополя" сюди накидає. А так все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор – нам усе дозволили, все пускаємо туди", – каже один окупант іншому.

З 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантам заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. СБУ документує кожен з них.

"Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання", – підсумували в СБУ.

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