"Нам все разрешили!" СБУ перехватила скандальных разговор российских военных

Оккупанты используют фосфорные бомбы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные РФ подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения. Это особо опасные и негуманные виды вооружений, запрещенные международными конвенциями.

Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ.

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"Да все ждут, когда Володьку (Путина. – Ред.) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополя" сюда накидает. А так, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.

С 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта. СБУ документирует каждый из них.

"Перехват и собранные данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания", – подытожили в СБУ.

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