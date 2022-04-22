Над Кіровоградською областю ЗСУ збили російські ракети

Російські ракети збили над областю / Колаж "Сьогодні"
Дві ракети над Кіровоградською областюзбили засоби протиповітряної оборони учора, 21 квітня.
Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.
"Чистий четвер у небі над Кіровоградською областю завершився знищенням українською протиповітряною системою двох ворожих ракет. Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі", – йдеться у повідомленні.
Ракетні удари у Запоріжжі
Вчора, 21 квітня, російські окупанти також намагалися завдати ракетні удари з інфраструктури Запоріжжя.
"У Запоріжжі зафіксовано 2 "прильоти". Постраждалих немає. Противник вкотре намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів. Прохання не поширювати фото- та відеоматеріали", – повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
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