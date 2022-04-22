Над Кировоградской областью ВСУ сбили российские ракеты

Российские ракеты сбили над областью / Коллаж "Сегодня"

Две ракеты над Кировоградской областьюсбили средства противовоздушной обороны вчера, 21 апреля.

Об этом сообщает глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

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"Чистый четверг в небе над Кировоградской областью завершился уничтожением украинской противовоздушной системой двух вражеских ракет. Спасибо нашим славным Вооруженным силам Украины за то, что мы живы", – говорится в сообщении.

Ракетные удары в Запорожье

Вчера, 21 апреля, российские оккупанты также пытались нанести ракетные удары по инфраструктуре Запорожья.

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"В Запорожье зафиксировано 2 "прилета". Пострадавших нет. Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов. Просьба не распространять фото- и видеоматериалы", – сообщает Запорожская областная военная администрация.

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