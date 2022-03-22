Над Києвом збили "Точку У". Ракета впала у Дніпро

Ракета в Дніпрі не перша збита "Точка У" в Україні / Колаж "Сьогодні"
Стало відомо про нову вдалу роботу сил протиповітряної оборони Києва. Повідомляється, що над столичним районом Оболонь було збито ймовірно ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У".
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
Що відомо
Повідомляється, що півгодини тому над столичним районом Оболонь наша ППО знищила ракету окупантів.
"Ймовірно, "Точку У". Залишки ракети опинилися в Дніпрі" , – написав на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Нагадаємо, що протягом дня 22 березня в Києві вже кілька разів оголошувалась повітряна тривога.
Трохи пізніше стало відомо, що на Вінниччині вдалося збити російську крилату ракету "Іскандер". Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Обстріл РФ мирних міст України
- В Україні практично не залишилося великих міст, по яких Росія не випускала б свої ракети. 18 березня у Львові кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Про це в Telegram-каналі написав мер міста Андрій Садовий.
- Аналогічну ракету вдалося збити українським ППО 19 березня в районі Попасної на Луганщині. Тоді це було зроблено за допомогою ПЗРК "Стінгер".
- У Вінницькій області 18 березня українські захисники за допомогою ППО збили три крилаті ракети російських окупантів.
- 20 березня офіційні особи США підтвердили, що російські окупанти почали використовувати проти України гіперзвукові ракети "Кинжал".
- Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети. Вони дуже небезпечні, тому що майже неможливо їх зупинити.