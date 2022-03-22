Над Киевом сбили "Точку У". Ракета упала в Днепр

Ракета в Днепре не первая сбитая "Точка У" в Украине / Коллаж "Сегодня"

Стало известно о новой удачной работе сил противовоздушной обороны Киева. Сообщается, что над столичным районом Оболонь была сбита вероятно ракета с советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка У".

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

Сообщается, что полчаса назад над столичным районом Оболонь наша ПВО уничтожила ракету оккупантов.

"Вероятно, "Точку У". Остатки ракеты оказались в Днепре", – написал на своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, что в течении дня 22 марта в Киеве уже несколько раз объявлялась воздушная тревога.

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Чуть позже стало известно, что в Винницкой области удалось сбить российскую крылатую ракету "Искандер". Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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