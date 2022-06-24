На півдні ЗСУ потужно вдарили по окупантах

ЗСУ нищать окупантів/Фото: ОК "Південь", колаж: "Сьогодні"

Збройні сили України на півдні знищили понад 40 російських окупантів. Крім того, наші захисники "мінусували" техніку загарбників.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Влучання ракет в такі соціальні об’єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда. Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної "влади". А на Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні й отримують адекватну відповідь", — йдеться в повідомленні.

Також українською авіацією по ворожих позиціях за минулу добу нанесено 5 ударів. Втрати противника становять 44 загарбники, дві 152-мм гармати – "Гіацинт-Б" і "Мста-Б", декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

ЗСУ приземлили ще один російський "Алігатор"

Львівські десантники збили розвідувально-ударний вертоліт РФ Ка-52 "Алігатор". Його вартість – 16 мільйонів доларів.

"Ціль вдалось знищити стрілку-зенітнику 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Також українські захисники підбили два БТРи і дві БМД противника, підсумував голова ОВА.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти вигадали новий лайфхак, щоб втекти з війни. Також ми писали, що загарбник скаржиться на погрози командира.