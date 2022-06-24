На юге ВСУ мощно ударили по оккупантам

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: ОК "Юг", коллаж: "Сегодня"

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили более 40 российских оккупантов. Кроме того, наши защитники "минусовали" технику захватчиков.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

Реклама

Подробности

"Попадание ракет в такие социальные объекты, как больница, детская спортивная школа и стадион – это доказательства отчаянной вражеской агонии. А точное уничтожение ракет нашими силами ПВО – красноречивое подтверждение, на чьей стороне правда. Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях. Таким образом, в Херсонской области они усложняют функционирование оккупационной "власти". А в Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Но замыслы противника достаточно очевидны и получают адекватный ответ", — говорится в сообщении.

Также украинской авиацией по враждебным позициям за прошедшие сутки нанесено 5 ударов. Потери противника составляют 44 захватчика, две 152-мм пушки – "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

ВСУ приземлили еще один российский "Аллигатор"

Львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет РФ Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость – 16 миллионов долларов.

"Цель удалось уничтожить стрелку-зенитчику 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Он стрелял из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", — сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также украинские защитники подбили два БТР и две БМД противника, подытожил глава ОВА.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты придумали новый лайфхак, чтобы сбежать с войны. Также мы писали, что захватчик жалуется на угрозы командира