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На сході ЗСУ професійно позбавили окупантів складів зі зброєю та техніки

Володимир Козир
14 червня, 03:34
Українські військові продовжують нищити загарбників

ЗСУ знищили техніку ворога/Фото: Угруповання Об'єднаних сил, колаж: "Сьогодні"

Підрозділи ЗСУ на сході України протягом минулого дня вразили два склади окупантів з боєприпасами, а також один склад з ПММ. Також українські захисники збили безпілотник.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

13 червня ЗСУ знищили, зокрема:

  • особового складу – 48;
  • БМП – 1;
  • спеціальна техніка – 1;
  • мінометів – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 1;
  • склад з б/п – 2;
  • склад з ПММ – 1.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1432 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 718 (+3) од.;
  • РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 97 (+0) од.;
  • літаків – 213 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 178 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3);
  • крилатих ракет ‒ 125 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 54 (+0).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти просунулися вперед на Харківщині. Також ми писали, що ЗСУ приземлили бойовий вертоліт окупантів Ка-52.