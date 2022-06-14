На сході ЗСУ професійно позбавили окупантів складів зі зброєю та техніки

ЗСУ знищили техніку ворога/Фото: Угруповання Об'єднаних сил, колаж: "Сьогодні"

Підрозділи ЗСУ на сході України протягом минулого дня вразили два склади окупантів з боєприпасами, а також один склад з ПММ. Також українські захисники збили безпілотник.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

13 червня ЗСУ знищили, зокрема:

особового складу – 48;

БМП – 1;

спеціальна техніка – 1;

мінометів – 2;

АТТ – 2;

БПЛА – 1;

склад з б/п – 2;

склад з ПММ – 1.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1432 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;

артилерійських систем – 718 (+3) од.;

РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 97 (+0) од.;

літаків – 213 (+1) од.;

гелікоптерів – 178 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3);

крилатих ракет ‒ 125 (+0);

кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;

спеціальної техніки ‒ 54 (+0).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти просунулися вперед на Харківщині. Також ми писали, що ЗСУ приземлили бойовий вертоліт окупантів Ка-52.