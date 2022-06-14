На сході ЗСУ професійно позбавили окупантів складів зі зброєю та техніки

ЗСУ знищили техніку ворога/Фото: Угруповання Об'єднаних сил, колаж: "Сьогодні"
Підрозділи ЗСУ на сході України протягом минулого дня вразили два склади окупантів з боєприпасами, а також один склад з ПММ. Також українські захисники збили безпілотник.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
13 червня ЗСУ знищили, зокрема:
- особового складу – 48;
- БМП – 1;
- спеціальна техніка – 1;
- мінометів – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 1;
- склад з б/п – 2;
- склад з ПММ – 1.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1432 (+2) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;
- артилерійських систем – 718 (+3) од.;
- РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 97 (+0) од.;
- літаків – 213 (+1) од.;
- гелікоптерів – 178 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3);
- крилатих ракет ‒ 125 (+0);
- кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;
- спеціальної техніки ‒ 54 (+0).
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти просунулися вперед на Харківщині. Також ми писали, що ЗСУ приземлили бойовий вертоліт окупантів Ка-52.