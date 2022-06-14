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На востоке ВСУ профессионально лишили оккупантов складов с оружием и техникой

Владимир Козырь
14 июня, 03:34
Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков

ВСУ уничтожили технику врага/Фото: Группировка Объединенных сил, коллаж: "Сегодня"

Подразделения ВСУ на востоке Украины в течение прошедшего дня поразили два состава оккупантов с боеприпасами, а также один состав из ГСМ. Также украинские защитники сбили беспилотник.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Подробности

13 июня ВСУ уничтожили, в частности:

  • личного состава – 48;
  • БМП – 1;
  • специальная техника – 1;
  • минометов – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 1;
  • состав из б/п – 2;
  • состав из ГСМ – 1.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 13.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 300 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1432 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3492 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем – 718 (+3) ед.;
  • РСЗО ‒ 226 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 97 (+0) ед.;
  • самолетов – 213 (+1) ед.;
  • вертолетов – 178 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);
  • крылатых ракет – 125 (+0);
  • корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2460 (+5) ед.;
  • специальной техники – 54 (+0).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты продвинулись вперед в Харьковской области. Также мы писали, что ВСУ приземлили боевой вертолет оккупантов Ка-52.