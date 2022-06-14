На востоке ВСУ профессионально лишили оккупантов складов с оружием и техникой

ВСУ уничтожили технику врага/Фото: Группировка Объединенных сил, коллаж: "Сегодня"

Подразделения ВСУ на востоке Украины в течение прошедшего дня поразили два состава оккупантов с боеприпасами, а также один состав из ГСМ. Также украинские защитники сбили беспилотник.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Подробности

13 июня ВСУ уничтожили, в частности:

личного состава – 48;

БМП – 1;

специальная техника – 1;

минометов – 2;

АТТ – 2;

БПЛА – 1;

состав из б/п – 2;

состав из ГСМ – 1.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 13.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 300 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1432 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 3492 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 718 (+3) ед.;

РСЗО ‒ 226 (+0) ед.;

средств ПВО – 97 (+0) ед.;

самолетов – 213 (+1) ед.;

вертолетов – 178 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);

крылатых ракет – 125 (+0);

корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2460 (+5) ед.;

специальной техники – 54 (+0).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты продвинулись вперед в Харьковской области. Также мы писали, что ВСУ приземлили боевой вертолет оккупантов Ка-52.