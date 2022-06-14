На востоке ВСУ профессионально лишили оккупантов складов с оружием и техникой

ВСУ уничтожили технику врага/Фото: Группировка Объединенных сил, коллаж: "Сегодня"
Подразделения ВСУ на востоке Украины в течение прошедшего дня поразили два состава оккупантов с боеприпасами, а также один состав из ГСМ. Также украинские защитники сбили беспилотник.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
Подробности
13 июня ВСУ уничтожили, в частности:
- личного состава – 48;
- БМП – 1;
- специальная техника – 1;
- минометов – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 1;
- состав из б/п – 2;
- состав из ГСМ – 1.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 до 13.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 300 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1432 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин – 3492 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 718 (+3) ед.;
- РСЗО ‒ 226 (+0) ед.;
- средств ПВО – 97 (+0) ед.;
- самолетов – 213 (+1) ед.;
- вертолетов – 178 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);
- крылатых ракет – 125 (+0);
- корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2460 (+5) ед.;
- специальной техники – 54 (+0).
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты продвинулись вперед в Харьковской области. Также мы писали, что ВСУ приземлили боевой вертолет оккупантов Ка-52.