Оккупанты продвинулись вперед в Харьковской области — Арестович

Российские захватчики стреляют по Харькову из артиллерии

Арестович рассказал, что оккупанты захватили населенный пункт в 15 километрах от Старого Салтова/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области российские оккупанты продвинулись немного вперед путем резервов, которые враг опрокинул. Они захватили населенный пункт в 15 километрах от Старого Салтова. Сейчас россияне бьют по Харькову из ствольной артиллерии.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Значит, Харьковское (направление, — ред.). Мы знаем, что они кинули резервы туда злобно и начали немножко отжимать от севера опять. И немножко двинулись на востоке храбро", — сообщил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что ранее появилась "паническая информация" о взятии Старого Салтова. Однако это неправда: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник говорил на брифинге о временной оккупации населенного пункта в 15 километрах от Старого Салтова.

Арестович рассказал, что из-за продвижения на севере по Харькову начала наносить удары ствольная артиллерия. До этого город обстреливали из РСЗО с территории РФ.

"Плохое утешение для харьковчан, потому что по городу начала бить ствольная артиллерия. Бьет уже непрерывно дней пять-шесть. И постоянно несем потери. До этого их отжали, они били "Ураганами" и "Смерчами" издалека — с российской территории. Сейчас опять ствольная пошла. То есть на харьковском направлении у нас маленькая "зрада", в том смысле, что они (оккупанты, — ред.) радостно продвигаются потихоньку", — добавил Арестович.

Арестович подчеркнул, что враг идет вперед медленно и берет населенные пункты в серой зоне, которую украинские защитники особо не удерживали.

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ВСУ освободили несколько сел на Донбассе

На Донбассе Вооруженные силы Украины освободили три села и подвинули участок фронта на 15 километров. На отдельных направлениях наши защитники не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед. Артиллерия оккупантов на фронте не умолкает ни на минуту. Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.

"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное превосходство противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. Так, недавно наши воины освободили три села на Донетчине и подвинули участок фронта на 15 км", – говорят в ведомстве.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ приземлили боевой вертолет оккупантов Ка-52. Также мы писали, что Андрющенко разоблачил технологию оккупантов по обстрелам Донецка