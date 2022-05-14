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На сході ЗСУ відбили дев'ять атак російських окупантів та знищили три танки

Ірина Ковальчук
14 травня, 22:55
За добу армія Росії втратила майже сотню солдатів

Українці продовжують кришити російську військову техніку / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, які вже й Харкову дали спокій, продовжують щодня зазнавати суттєвих втрат. Лише у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" протягом 14 травня вони втратили 80 осіб особового складу.

Про це повідомило командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй сторінці у Фейсбук.

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Статистика за добу

Протягом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 9 атак на позиції наших військ. Вони отримали гідну відсіч і зараз бої продовжуються.

Під час атак українські захисники знищили:

  • особового складу – до 80;
  • танків – 3;
  • БТР – 2;
  • артилерії – 1;
  • мінометів – 4;
  • АТТ – 3;
  • БПЛА – 3.

Нагадаємо, на день раніше російські терористичні війська також здійснили дев'ять атак, які були відбиті.

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