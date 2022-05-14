На сході ЗСУ відбили дев'ять атак російських окупантів та знищили три танки

Українці продовжують кришити російську військову техніку / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, які вже й Харкову дали спокій, продовжують щодня зазнавати суттєвих втрат. Лише у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" протягом 14 травня вони втратили 80 осіб особового складу.

Про це повідомило командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй сторінці у Фейсбук.

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Статистика за добу

Протягом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 9 атак на позиції наших військ. Вони отримали гідну відсіч і зараз бої продовжуються.

Під час атак українські захисники знищили:

особового складу – до 80;

танків – 3;

БТР – 2;

артилерії – 1;

мінометів – 4;

АТТ – 3;

БПЛА – 3.

Нагадаємо, на день раніше російські терористичні війська також здійснили дев'ять атак, які були відбиті.

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