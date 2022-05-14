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На востоке ВСУ отразили девять атак российских оккупантов и уничтожили три танка

Ирина Ковальчук
14 мая, 22:55
За сутки армия России потеряла почти сотню солдат

Украинцы продолжают крошить российскую военную технику / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты, которые уже и Харьков оставили в покое, продолжают ежедневно нести существенные потери. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение 14 мая они потеряли 80 человек личного состава.

Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Фейсбук.

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Статистика за сутки

В течение минувших суток российские оккупационные войска совершили 9 атак на позиции наших войск. Они получили достойный отпор и на данный момент бои продолжаются.

Во время атак украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 80;
  • танков – 3;
  • БТР – 2;
  • артиллерии – 1;
  • минометов – 4;
  • АТТ – 3;
  • БПЛА – 3.

Напомним, днем ранее российские террористические войска также осуществили девять атак, которые были отражены.

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Другие данные

  • Российские оккупанты 14 мая продолжили активные действия в Донецкой и Харьковской областях. На Донбассе готовится наступление в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута, о чем сообщил Генштаб Украины.
  • По данным Генштаба ВСУ, потери противника с начала вторжение 24.02 по 14.05 ориентировочно составили: личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано и танков ‒ 1218 (+13) ед.
  • В этот же день Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили современный военный самолет России – истребитель, стоимость которого составляет 50 миллионов долларов.