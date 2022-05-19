На Донбасі ЗСУ за добу знищили купу російської техніки

Українські захисники нищать окупантів/Фото: Угруповання Об'єднаних сил, колаж: "Сьогодні"

На Донбасі українські захисники впродовж минулої доби відбили 16 атак російських окупантів. Ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил.

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Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Зруйнували і пошкодили 68 цивільних об’єктів з них: 43 житлові будинки, 2 школи, будівельний ліцей, дитячий садок, швейну фабрику, залізничну станцію, будинок культури, котельню, електричну підстанцію тощо. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення.

Захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили вчора 16 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої.

Протягом минулої доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

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8 танків;

17 одиниць бойової броньованої техніки;

4 спеціальні броньовані автомобілі;

6 одиниць автомобільної техніки.

Як українські партизани знищили бронепоїзд РФ?

Через підрив українськими партизанами бронепоїзда російських окупантів, у ворога будуть проблеми з технікою та боєприпасами.

"Була низка подій. Зокрема — підрив бронепоїзда з технікою, боєприпасами. На якийсь момент обмежили постачання боєприпасів, що ускладнить їм роботу. Другий нюанс — була низка вибухів, окупанти почали перестрілюватися між собою, є втрати. Але це пов'язано з тим, що приїхав черговий гастролер із Москви. Протистояння триватиме. Про мобілізацію: людей зупиняють на блокпостах. Пропонують службу. Примусово ще не було випадків, але дані переписують. Чоловіки бояться, намагаються виїхати. У тому числі, і через Крим", — розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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