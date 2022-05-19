На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили кучу российской техники

Украинские защитники уничтожают оккупантов/Фото: Группировка Объединенных сил, коллаж: "Сегодня"

На Донбассе украинские защитники за прошедшие сутки отбили16 атак российских оккупантов. Враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил.

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Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Разрушили и повредили 68 гражданских объектов из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, Дом культуры, котельную, электрическую подстанцию и тому подобное. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (среди них две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения.

Защитники из состава группировки Объединенных сил отразили вчера 16 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

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8 танков;

17 единиц боевой бронированной техники;

4 специальных бронированных автомобиля;

6 единиц автомобильной техники.

Как украинские партизаны уничтожили бронепоезд РФ?

Из-за подрыва украинскими партизанами бронепоезда российских оккупантов, у врага будут проблемы с техникой и боеприпасами.

"Была череда событий. В частности – подрыв бронепоезда с техникой, боеприпасами. На какой-то момент ограничили довоз боеприпасов, что усложнит им работу. Второй нюанс – была череда взрывов, оккупанты начали перестреливаться между собой, есть потери. Но это связано с тем, что приехал очередной гастролер из Москвы. Противостояние будет продолжаться. О мобилизации: людей останавливают на блокпостах. Предлагают службу. Принудительно еще не было случаев, но данные переписывают. Мужчины боятся, пытаются выехать. В том числе, и через Крым", — рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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