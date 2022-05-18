Мэр Мелитополя рассказал, как украинские партизаны уничтожили бронепоезд РФ

Из-за подрыва украинскими партизанами бронепоезда российских оккупантов, у врага будут проблемы с техникой и боеприпасами.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров ведущим канала "Украина 24" Олегу Билецкому и Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEДОМ.

"Была череда событий. В частности — подрыв бронепоезда с техникой, боеприпасами. На какой-то момент ограничили довоз боеприпасов, что усложнит им работу. Второй нюанс — была череда взрывов, оккупанты начали перестреливаться между собой, есть потери. Но это связано с тем, что приехал очередной гастролер из Москвы. Противостояние будет продолжаться. О мобилизации: людей останавливают на блокпостах. Предлагают службу. Принудительно еще не было случаев, но данные переписывают. Мужчины боятся, пытаются выехать. В том числе, и через Крым", — рассказал Федоров.