На Донбасі ЗСУ знищили 12 танків та понад 200 окупантів – штаб ООС

Українські захисники знищують техніку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські захисники продовжують боронити нашу землю на Донецькому та Луганському напрямах. За минулу добу, 24 березня, наші військові успішно відбили 9 атак російських окупантів.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки супротивника, а також 9 артилерійських систем.

Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника.

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"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – додали у штабі ООС.

Окупанти блокують Суми та Харків, але зазнають великих втрат – зведення Генштабу ЗСУ

За 24 березня російські окупанти частково досягли успіху в Донецькому операційному районі щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською Областю та ТОТ АР Крим. Водночас ворог продовжує зазнавати втрат. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Поліському напрямку ворог визначеним угрупуванням наступальних дій не проводив, продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова. Реклама

На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова.

На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. Ймовірно, противник намагатиметься вкотре відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва зі східного напрямку.

На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати.

Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію російської федерації у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу.

На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.

На Запорізькому напрямку силами до п’яти БТГр перейшов до оборони.

На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запісів.

В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель "Саратов". Великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника.

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