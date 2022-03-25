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На Донбасі ЗСУ знищили 12 танків та понад 200 окупантів – штаб ООС

25 березня, 02:30
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожі літаки та два безпілотні літальні апарати противника

Українські захисники знищують техніку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські захисники продовжують боронити нашу землю на Донецькому та Луганському напрямах. За минулу добу, 24 березня, наші військові успішно відбили 9 атак російських окупантів.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки супротивника, а також 9 артилерійських систем.

Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника.

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"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – додали у штабі ООС.

Окупанти блокують Суми та Харків, але зазнають великих втрат – зведення Генштабу ЗСУ

За 24 березня російські окупанти частково досягли успіху в Донецькому операційному районі щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською Областю та ТОТ АР Крим. Водночас ворог продовжує зазнавати втрат. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

  • На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.

  • На Поліському напрямку ворог визначеним угрупуванням наступальних дій не проводив, продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова.

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  • На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова.

  • На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. Ймовірно, противник намагатиметься вкотре відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва зі східного напрямку.

  • На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати.

  • Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію російської федерації у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу.

  • На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.

  • На Запорізькому напрямку силами до п’яти БТГр перейшов до оборони.

  • На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запісів.

  • В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель "Саратов". Великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника.

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