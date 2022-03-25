На Донбассе ВСУ уничтожили 12 танков и более 200 оккупантов – штаб ООС

Украинские защитники уничтожают технику оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники продолжают боронить нашу землю на Донецком и Луганском направлениях. За прошедшие сутки, 24 марта, наши военные успешно отбили 9 атак российских оккупантов.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники противника, а также 9 артиллерийских систем.
Общие потери захватчиков составили более 200 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – добавили в штабе ООС.
Оккупанты блокируют Сумы и Харьков, но несут большие потери – сводка Генштаба ВСУ
За 24 марта российские оккупанты частично добились успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между Ростовской областью и ВТО АР Крым. При этом враг продолжает нести потери. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- На Волынском направлении противник наступательных действий не производил.
- На Полесском направлении враг определенной группировкой наступательных действий не производил, продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах Киева и Макарова.
- На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства восстановления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокировки Чернигова.
- На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования Киева с восточного направления.
- На Слобожанском направлении противник блокирует Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери.
- Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию Российской Федерации в связи с потерями более 50 процентов личного состава.
- На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, успеха нет.
- В Запорожском направлении силами до пяти БТГр перешел к обороне.
- На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений.
- В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.