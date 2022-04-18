На Донбасі російські окупанти проводять примусову мобілізацію

Окупанти примусово мобілізують українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловіків ловлять на вулицях , забирають із роботи, витягують із квартир і просто знімають із автобусів. Про це розповів полонений житель Донецька, повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці. Facebook .

"Відбулася блокада, всіх чоловіків не випускали. І пішла мобілізація. Закритий поїзд, виходу немає, повністю заблокований. Понад дві доби. Ні петлиць, ні шевронів, взагалі нічого, ні військового квитка", – сказав він.

За його словами, мобілізованими видавали форму старого зразка, яка швидше нагадувала робу.

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Полонений зазначив, що він не брав участі у бойових діях, а лише охороняв блокпост за наказом своїх командирів.

РФ проводить мобілізацію

За даними Генштабу ЗСУ, у Росії проводять приховану мобілізацію резервістів , яких укомплектують застарілою технікою При відборі віддають перевагу тим, хто вже має бойовий досвід. РФ розраховує на 60 тисяч резервістів

Раніше розвідка повідомляла, що Росія розраховувала мобілізувати з території ОРДЛО 26 тисяч людей у сухопутні війська, але ці плани зірвані.

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По всій території Росії з 1 квітня розпочалася мобілізація за програмою "БАРС-2021" ("Бойовий армійський резерв країни"). Щоб приховати заходи щодо масової мобілізації, її проводитимуть одночасно із плановим закликом на термінову службу. Резервісти надалі направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ у районах бойових дій на території України.