На Донбассе российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию

Оккупанты принудительно мобилизуют украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. Об этом рассказал пленный житель Донецка, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Состоялась блокада, всех мужчин не выпускали. И пошла мобилизация. Закрытый поезд, выхода нет, полностью заблокирован. Более двух суток. Ни петлиц, ни шевронов, вообще ничего, ни военного билета", — сказал он.

По его словам, мобилизованным выдавали форму старого образца, которая скорее напоминала робу.

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Пленный отметил, что он не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров.

РФ проводит мобилизацию

По данным Генштаба ВСУ, в России проводят скрытую мобилизацию резервистов, которых укомплектовывают устаревшей техникой. При отборе предпочтение отдают тем, кто уже имеет боевой опыт. РФ рассчитывает на 60 тысяч резервистов.

Ранее разведка сообщала, что Россия рассчитывала мобилизовать с территории ОРДЛО 26 тысяч человек в сухопутные войска, но эти планы сорваны.

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По всей территории России с 1 апреля началась мобилизация по программе "БАРС-2021" ("Боевой армейский резерв страны"). Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Резервисты в дальнейшем будут направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины.