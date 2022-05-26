На Донбасі окупанти атакували ЗСУ та залишилися без техніки

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Уздовж усієї смуги оборони на Донецькому і Луганському напрямках російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари.

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.

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Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил у середу, 25 травня, відбили 10 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої з окупантом. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", — йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби військовослужбовці Об’єднаних сил знищили:

4 танки;

1 одиницю спеціальної техніки;

2 артилерійські системи;

1 бронетранспортер;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Арестович розповів, у чому армія РФ зараз перемагає

За темпами відновлення боєздатності підрозділи Збройних сил України поступаються армії російських окупантів.

Росія після втрат на першому етапі повномасштабної війни зуміла швидше накопичити резерви. Ця обставина збільшує ризики окупації нових районів України.

"Ми програли російській армії за темпами. Вони накопичили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон-Запоріжжя", – повідомив позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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