На Донбассе оккупанты атаковали ВСУ и остались без техники

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях российские захватчики пытаются наступать, обстреливают деревни и наносят ракетно-бомбовые удары.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

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Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил в среду, 25 мая, отразили 10 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие Объединенных сил уничтожили:

4 танка;

1 единицу специальной техники;

2 артиллерийские системы;

1 бронетранспортер;

1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Арестович рассказал, в чем армия РФ сейчас побеждает

По темпам восстановления боеспособности подразделения Вооруженных Сил Украины уступают армии российски оккупантов.

Россия после потерь на первом этапе полномасштабной войны смогла быстрее накопить резервы. Это обстоятельство увеличивает риск оккупации новых районов Украины.

"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Поэтому возможно возвращение российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон-Запорожье", – сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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