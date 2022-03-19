Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення

На блокпосту в Україні окупантів чекає смерть з косою (фото)

Юлія Гаврилюк
19 березня, 13:08
Можливо, образ смерті з косою говорить про те, що окупантам не варто чекати нічого хорошого на українській землі

Опудало тримає в руках косу та український прапор / Фото: Колаж: Сьогодні

На одному з блокпостів на території України встановили спеціальну "скульптуру" смерті з косою.

Фото в Facebook опублікував директор видавництва "Саміт-Книга" Ігор Степурін.

Реклама

На в'їзді до населеного пункту можна побачити фігуру смерті з косою, що показує середній палець. Можливо, це говорить про те, що окупантам не варто чекати нічого доброго, якщо вони сюди зайдуть.

Хто є автором такого креативу – невідомо.

Реклама

Як поводитися на блокпосту

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як слід поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який запровадили після вторгнення військ Російської Федерації. Про це ДСНС написала в себе в Telegram-каналі.

Реклама

Під час проходження блокпоста потрібно:

  • Зменшити швидкість автомобіля
  • Завчасно підготувати документи для перевірки
  • Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло
  • Не знімати відео
  • Не виходити з автомобіля без дозволу
  • Чітко відповідати на запитання
  • Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто
  • Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля
  • Після огляду та дозволу продовжити рух
  • Не набирати різко швидкість

"У містах за відсутності великої кількості машин і людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в громадських місцях. Зберігайте спокій. Слава Україні!" – зазначили в ДСНС.

Читайте також: