На блокпосту в Україні окупантів чекає смерть з косою (фото)

Опудало тримає в руках косу та український прапор / Фото: Колаж: Сьогодні
На одному з блокпостів на території України встановили спеціальну "скульптуру" смерті з косою.
Фото в Facebook опублікував директор видавництва "Саміт-Книга" Ігор Степурін.
На в'їзді до населеного пункту можна побачити фігуру смерті з косою, що показує середній палець. Можливо, це говорить про те, що окупантам не варто чекати нічого доброго, якщо вони сюди зайдуть.
Хто є автором такого креативу – невідомо.
Як поводитися на блокпосту
Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як слід поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який запровадили після вторгнення військ Російської Федерації. Про це ДСНС написала в себе в Telegram-каналі.
Під час проходження блокпоста потрібно:
- Зменшити швидкість автомобіля
- Завчасно підготувати документи для перевірки
- Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло
- Не знімати відео
- Не виходити з автомобіля без дозволу
- Чітко відповідати на запитання
- Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто
- Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля
- Після огляду та дозволу продовжити рух
- Не набирати різко швидкість
"У містах за відсутності великої кількості машин і людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в громадських місцях. Зберігайте спокій. Слава Україні!" – зазначили в ДСНС.
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