На блокпосту в Україні окупантів чекає смерть з косою (фото)

Опудало тримає в руках косу та український прапор / Фото: Колаж: Сьогодні

На одному з блокпостів на території України встановили спеціальну "скульптуру" смерті з косою.

Фото в Facebook опублікував директор видавництва "Саміт-Книга" Ігор Степурін.

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На в'їзді до населеного пункту можна побачити фігуру смерті з косою, що показує середній палець. Можливо, це говорить про те, що окупантам не варто чекати нічого доброго, якщо вони сюди зайдуть.

Хто є автором такого креативу – невідомо.

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Як поводитися на блокпосту

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як слід поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який запровадили після вторгнення військ Російської Федерації. Про це ДСНС написала в себе в Telegram-каналі.

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Під час проходження блокпоста потрібно:

Зменшити швидкість автомобіля

Завчасно підготувати документи для перевірки

Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло

Не знімати відео

Не виходити з автомобіля без дозволу

Чітко відповідати на запитання

Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто

Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля

Після огляду та дозволу продовжити рух

Не набирати різко швидкість

"У містах за відсутності великої кількості машин і людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в громадських місцях. Зберігайте спокій. Слава Україні!" – зазначили в ДСНС.

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