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"Російський військовий корабель, йди на*уй": ми поспілкувалися з мамою легендарного воїна

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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19 березня, 11:09
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Роман Грибов захищав острів Зміїний від російських окупантів і потрапив у полон – мати морпіха розповіла про сина
Роман Грибов потрапив у полон, захищаючи острів Зміїний
Роман Грибов потрапив у полон, захищаючи острів Зміїний / Фото: Колаж: Сьогодні

Тетяна, мати морського піхотинця Романа Грибова, який послав російський військовий корабель за відомою адресою, не дуже здивувалася вчинку свого сина. За її словами, Роман ніколи ні перед ким не схилявся.

Про це вона розповіла "Сьогодні".

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"Мені хоч і тяжко, але я розповім. З Ромою я спілкувалася того ж дня, вранці 24 лютого. Помітила в його голосі тривогу – син говорив зі мною ніжніше, ніж зазвичай. Хоч і сказав, що почалася війна, але я відповіла, що не віриться в це, – каже Тетяна Рудольфівна. – Син наполіг на тому, щоб я купила більше продуктів. Потім сказав, що все, у них уже гаряче".

Про те, як син послав корабель за відомою адресою, Тетяна говорить особливо емоційно:

Коли мій син послав корабель, то я зрозуміла, скільки звитяги, непереможності в цих словах. Це стало закликом до боротьби проти проклятого окупанта у всьому світі. Це підбадьорило весь світ!"

До цього мама морського піхотинця додала, що її син ніколи ні перед ким не схилявся, тому таким його словам не дуже здивувалася.

Він зробив так, щоб убити словом москальський корабель. До речі, я ніколи в житті не чула, щоб син при мені матюкнувся", – каже Тетяна.

За її словами, на ролик із голосом сина відреагували багато жителів їхнього невеликого містечка.

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"Люди плакали, почувши це. А от місцева влада ніяк не відреагувала, ніхто не зателефонував, не підтримав. Для простих людей мій син – герой", – каже Тетяна.

Продовжуючи говорити про сина, вона додала, що він у дитинстві добре співав та танцював, у юності підробляв диджеєм, після початку російської агресії пішов на захист України, підписав контракт.

"Я також люблю стріляти. Була б молодша – була б поруч із сином і теж послала б російський військовий корабель", – каже Тетяна.

Як Грибов потрапив у полон?

24 лютого російські окупанти вели обстріл з корабельних озброєнь та застосували бойову авіацію проти прикордонників та воїнів ЗСУ на острові Зміїний у Чорному морі.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплено. Тоді повідомляли про 13 загиблих українських прикордонників, які відмовилися здатися ворогові. Згодом ЗМІ окупантів повідомили про доставлення в тимчасово окупований Севастополь військовослужбовців України, які були на Зміїному. Серед полонених – Роман Грибов.

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