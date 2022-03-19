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На блокпосту в Украине оккупантов ждет смерть с косой (фото)

Юлия Гаврилюк
19 марта, 13:08
Возможно, образ смерти с косой говорит о том, что оккупантам не стоит ожидать ничего хорошего на украинской земле

Чучело держит в руках косу и украинский флаг / Фото: Коллаж: Сегодня

На одном из блокпостов на территории Украины установили специальную "скульптуру" смерти с косой.

Фото в Facebook опубликовал директор издательства "Саммит-книга" Игорь Степурин.

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При въезде в населенный пункт можно увидеть фигуру смерти с косой, которая показывает средний палец. Возможно, это говорит о том, что оккупантам не стоит ожидать ничего хорошего, если они сюда зайдут.

Кто автор такого креатива – неизвестно.

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Как вести себя на блокпосту

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели после вторжения войск Российской Федерации. Об этом ГСЧС написала у себя в Telegram-канале.

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Во время прохождения блокпоста нужно:

  • Уменьшить скорость автомобиля
  • Заблаговременно подготовить документы для проверки
  • Выключить фары, а также включить аварийный свет
  • Не вести видеосъемку
  • Не выходить из автомобиля без разрешения
  • Четко отвечать на вопросы
  • Быть готовыми, если будет требование по осмотру багажника и салона авто
  • Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля
  • После осмотра и разрешения продолжить движение
  • Не набирать резко скорость

"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах. Сохраняйте спокойствие. Слава Украине!" – отметили в ГСЧС.

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