На блокпосту в Украине оккупантов ждет смерть с косой (фото)

Чучело держит в руках косу и украинский флаг / Фото: Коллаж: Сегодня

На одном из блокпостов на территории Украины установили специальную "скульптуру" смерти с косой.

Фото в Facebook опубликовал директор издательства "Саммит-книга" Игорь Степурин.

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При въезде в населенный пункт можно увидеть фигуру смерти с косой, которая показывает средний палец. Возможно, это говорит о том, что оккупантам не стоит ожидать ничего хорошего, если они сюда зайдут.

Кто автор такого креатива – неизвестно.

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Как вести себя на блокпосту

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели после вторжения войск Российской Федерации. Об этом ГСЧС написала у себя в Telegram-канале.

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Во время прохождения блокпоста нужно:

Уменьшить скорость автомобиля

Заблаговременно подготовить документы для проверки

Выключить фары, а также включить аварийный свет

Не вести видеосъемку

Не выходить из автомобиля без разрешения

Четко отвечать на вопросы

Быть готовыми, если будет требование по осмотру багажника и салона авто

Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля

После осмотра и разрешения продолжить движение

Не набирать резко скорость

"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах. Сохраняйте спокойствие. Слава Украине!" – отметили в ГСЧС.

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