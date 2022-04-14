"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!" На Донбасі вчителі відмовилися працювати з окупантами

Окупанти змушують вчителів співпрацювати з ними. Фото: колаж "Сьогодні"

В одному з окупованих населених пунктів Донецької області вчителі школи заявили, що не працюватимуть з російськими окупантами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!" Такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу.

"Це справді геройський вчинок. Чудово розумію, що росіяни фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій і зараз намагатимуться використовувати їх, щоб створити картинку "мирного життя", – заявив Кириленко.

За його словами, росіяни байдужі до дітей – вони прийшли сюди вбивати їх та їхнє майбутнє. З початку широкомасштабного вторгнення окупанти зруйнували в Донецькій області 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вишів.

"Вони наскільки цинічні, що навіть незважаючи на страшні руйнування та смерть, які принесли на нашу землю, мають нахабство використовувати дітей у своїй пропаганді. Кожен, хто знайшов у собі внутрішню силу опиратися цьому "шапіто", – герой!" – додав голова Донецької ОВА.

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У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл, яких взяли в полон

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон. Про це повідомляє журналіст "Сьогодні".

3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, які відмовилися розпочинати навчання за російськими програмами.