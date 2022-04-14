"Мы в этом шапито участвовать не будем!" На Донбассе учителя отказались работать с оккупантами

Оккупанты заставляют учителей сотрудничать с ними. Фото: коллаж "Сегодня"
В одном из оккупированных населенных пунктов Донецкой области учителя школы заявили, что не будут работать с российскими оккупантами.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Мы в этом шапито участвовать не будем!" Такими словами учителя школы в оккупированном населенном пункте Донецкой области встретили требование оккупационной администрации выйти на работу.
"Это действительно геройский поступок. Прекрасно понимаю, что россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и сейчас постараются использовать их, чтобы создать картинку "мирной жизни", – заявил Кириленко.
По его словам, русские безразличны к детям – они пришли сюда убивать их и их будущее. С начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада и 37 вузов.
"Они насколько циничны, что даже несмотря на страшные разрушения и смерть, которые принесли на нашу землю, нагло используют детей в своей пропаганде. Каждый, кто нашел в себе внутреннюю силу противиться этому "шапито", – герой!" – добавил глава Донецкой ОВА.
В Мелитополе оккупанты отпустили директоров школ, которых взяли в плен
Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, которых ранее взяли в плен. Об этом сообщает журналист "Сегодня".
3 апреля оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, отказавшихся начинать обучение по российским программам.
Российские военные несколько суток держали в одном из гаражей директоров, но уже сегодня вывезли их и оставили на дороге в 30 километрах от Мелитополя.
Что было раньше?
Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ после того, как они отказались начинать обучение на русском языке. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом, они пытались заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит.
Все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом, потому написали заявления на увольнение. В результате чего самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города.
"Накануне вечером оккупанты пришли домой к трем директорам – Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай и вывезли их в неизвестном направлении", – сообщила Денисова.