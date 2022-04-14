"Мы в этом шапито участвовать не будем!" На Донбассе учителя отказались работать с оккупантами

Оккупанты заставляют учителей сотрудничать с ними. Фото: коллаж "Сегодня"

В одном из оккупированных населенных пунктов Донецкой области учителя школы заявили, что не будут работать с российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Мы в этом шапито участвовать не будем!" Такими словами учителя школы в оккупированном населенном пункте Донецкой области встретили требование оккупационной администрации выйти на работу.

"Это действительно геройский поступок. Прекрасно понимаю, что россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и сейчас постараются использовать их, чтобы создать картинку "мирной жизни", – заявил Кириленко.

По его словам, русские безразличны к детям – они пришли сюда убивать их и их будущее. С начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада и 37 вузов.

"Они насколько циничны, что даже несмотря на страшные разрушения и смерть, которые принесли на нашу землю, нагло используют детей в своей пропаганде. Каждый, кто нашел в себе внутреннюю силу противиться этому "шапито", – герой!" – добавил глава Донецкой ОВА.

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В Мелитополе оккупанты отпустили директоров школ, которых взяли в плен

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, которых ранее взяли в плен. Об этом сообщает журналист "Сегодня".

3 апреля оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, отказавшихся начинать обучение по российским программам.