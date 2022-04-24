Чоловік вийшов у магазин, а ракета вбила дружину з тримісячною дитиною: подробиці удару по Одесі

З'явилися подробиці ракетного удару Росії по Одесі. / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилися подробиці ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі 23 квітня. Сім'я з тримісячною дитиною спробувала сховатись у ванній, але снаряд наскрізь пробив будинок.

Про це повідомляє "Настоящее время".

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Снаряд влучив між третім та четвертим поверхами. В результаті поверхи, які були нижче п'ятого – вже непридатні для життя.

"На місці події люди розповідали, що відразу ж почалася сильна пожежа. Спуститися було вкрай проблематично через сильне задимлення. Люди використовували підручні матеріали, обмотували шарфами свої обличчя. Вибігали в тому, що було на них", – повідомляє кореспондент видання.

Журналістка наголосила, що в Одесі люди часто ігнорують повітряну тривогу. Вчора тривога була близько першої години дня, але люди продовжували займатися приготуванням до Великодня.

"Багато хто вирішив спробувати вберегтися за принципом двох стін. Але у випадку зі снарядом у житловому комплексі це не допомогло. Та родина, де загинула мама, бабуся і тримісячна дівчинка, ховалася у ванній. У цей же час їхній глава сімейства, чоловік, вийшов у магазин, щоб купити продукти до святкового столу. Через якісь 30 хвилин він повернувся додому, але йому вже не було до кого повертатися".

Перші жертви в Одесі

Внаслідок ракетного удару по місту 23 квітня загинула Валерія Глодан разом зі своєю 3-місячною донькою. Також від атаки російських військ загинула мати Валерії.

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Чоловік Валерії опублікував фото загиблих дружини з дитиною. А на сторінці дівчини раніше були заклики зупинити Путіна, який "вбиває українців балістичними ракетами".

Ракетний удар по Одесі