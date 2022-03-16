Мінус сім літаків РФ та поранені мирні: яка ситуація в Одеській області

Військові ЗСУ контролюють ситуацію в Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

Одеську область обстрілюють з ракет та артилерії. За останні дві доби окупанти вдарили по чотирьох населених пунктах, неподалік від Одеси.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Знищення ворожих літаків

За даними військових обстріли ведуться, аби зрозуміти, звідки працює ПВО. Під час ударів поранено двох людей. Українські військові одразу помстилися і знищили два винищувачі. Вони, як і катапультовані пілоти вже на дні Чорного моря. За час війни на рахунку Одеських військових вже 7 російських літаків та один бронекатер.

Кораблі РФ у морі

Військові кораблі залишаються у Чорному морі, аби тиснути психологічно, однак висадити десант – не наважуються.

Є велика загроза ракетних обстрілів.

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Підготовка одеситів

Активно працює і тил. Одесити масово проходять навчання із поводження з бойовою зброєю. Це для того, аби мати практичні навички для винищування ворогів.

Пункти екстреної допомоги

Медики щоденно розширюють свої штаби. Навчають містян першій допомозі. В одному мобільному пункту екстреної допомоги лікарі самотужки зробили із підвалу на 700 квадратів – шпиталь із операційною. Там є автономне освітлення та все необхідне для надання як першої допомоги так і для оперативного втручання.

Ситуація в Україні 16 березня

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.

Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.

У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.

За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.

Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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