Місяць після звірств: як оживають Буча та Бородянка

У Бородянці і Бучі прибирають наслідки окупації / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Майже через місяць після відступу російських військ з Київської області під Бучею знаходять нові братські могили розстріляних жителів. Водночас і Буча, і Бородянка, які постраждали більше за інших, наповнюються мирним життям.

Про це пише сайт Сьогодні.

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"Місто потроху оживає, працюють усі служби, задіяні у відновленні газопостачання, водопостачання та електрики. Газ, вода та електрика вже є, але не у всіх мікрорайонах. Наприклад, газ є вже у 80% будинків і ця цифра щодня змінюється. Водопостачання є практично скрізь, крім тих будинків, які суттєво постраждали. Що стосується електрики, то вона підключена до всіх трансформаторних підстанцій у Бучі, зараз ремонтуються внутрішні лінії, йде заміна опор. Був дефіцит електриків, але після того, як ми дали відповідні оголошення, буквально за добу відгукнулися допомогти шестеро наших місцевих жителів-енергетиків. Наразі вже близько 80% міста з електрикою", – розповів сайту "Сьогодні" секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.

За словами Шаправського, можливо, через тиждень міська влада зможе відрапортувати про повне відновлення роботи комунікацій.

На запитання про те, скільки будинків у Бучі та околицях знищено або пошкоджено, Тарас Шаправський відповів так: "Створено спецкомісію при міськраді, яка, в тому числі і за допомогою дронів оглядає будівлі. На сьогодні нараховано понад 1 тис. знищених або пошкоджених об'єктів. Це не тільки по Бучі, а по всій громаді... Сюди ж увійшли не лише житлові будинки, а й будівлі підприємств... Все це фіксується для того, щоб розуміти – чи можливий ремонт об'єкта чи ні... Адже ми розуміємо: якщо у багатоквартирний будинок було влучання снаряда і там була пожежа, то плити перекриття можуть бути крихкими. Все детально обстежується".

Слідчі непритомніли під час ексгумації

За даними міської влади, яка, у свою чергу, посилається на інформацію Нацполіції, підтверджено смерть 412 мирних жителів.

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"Це йдеться про тих, чиї тіла були ексгумовані. Більшість цих людей вдалося впізнати. Але все ж таки є частина людей, які поки не впізнані. У межах 10-15%. Процедура впізнання була дуже важкою, у тому числі й для родичів. Ці загиблі вже поховані, розуміючи, що у багатьох людей немає можливості поховати рідних, похорон був організований за рахунок міського бюджету. Централізовано були закуплені, труни, хрести та атрибутика. Прикро констатувати, але в перші дні були приватні похоронні служби, які виставляли рахунки по 20-40 тис. грн за похорон кожної людини. Ми зверталися до поліції через це, тому що таке можна розцінювати як мародерство стосовно вбитих горем людей. Ми все це припинили", – розповів Шаправський.

За його словами, у більшості людей були простріляні голови.

"У деяких було по 5 кульових поранень, на багатьох були сліди тортур, зґвалтувань. З братської могили біля церкви ексгумували 117 тіл. З цих 117 осіб – двоє дітей віком 4 роки і 10 років, 30 жінок. Дуже важко було, слідчі під час документування непритомніли. Буквально сьогодні, 27 квітня, отримали повідомлення від Синяківського старостинського округу про те, що там знайшли братську могилу, в якій поховано 6 людей", – додав Шаправський.

Снаряди у квартирах знаходять досі

Розмінування у Бучі ще триває і закінчиться, схоже, не скоро.

"Вибухотехніки та сапери обстежували громадські будівлі, дороги загального користування. Але зелені зони – там ми категорично не рекомендуємо перебувати. На цих територіях розмінування йде. Є приклади, коли у парку було виявлено "розтяжку". На щастя, вона була розмінована. Сьогодні був і такий випадок, коли людина повернулася до своєї квартири, а там два снаряди, що не розірвалися... Таких адресних заявок у нас десятки на день. Коли люди масово повернуться до Бучі, то таких заявок стане набагато більше. Такий же процес іде і в селах. Зусилля саперів спрямовані на обстеження цвинтарів, де будуть поминальні дні. У Бучі така робота вже проведена. Але навіть після розмінування ми не рекомендуємо жителям віддалятися від центральних алей кладовищ, бо у кущах можуть бути вибухонебезпечні предмети", – каже Шаправський.

У Бородянці снаряди біля стовпів та в полях

Окрім Бучі, посилена відновна робота ведеться і у Бородянці.

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"Відновлюється водопостачання, але є проблема через те, що в будинках розмерзлися стояки. Тому, поки що воду підвели до будинків, а ось із "розведенням" по квартирах поки що виникають проблеми", – каже в.о. селищного старости Бородянки Григорій Єрко.

За його словами, водопровідну систему суттєво пошкоджено і внаслідок бомбардувань та проходу важкої техніки окупантів.

Також він розповів, що за даними експертів, у Бородянці 9 будинків знищено повністю, а 32 пошкоджено.

"До багатьох будинків, придатних для проживання, відновлено газопостачання. У деяких будинках газ поки небезпечно включати, тому що є закриті квартири і невідомо, чи вимкнені там конфорки. У такому разі в систему подається тиск, і якщо воно не падає, то газ можна подавати. У місті працюють виїзні лавки та невеликі магазини. Великі магазини поки що не відновили свою роботу через руйнування", – повідомив Єрко.

До цього додав, що за останні 20 днів у місто повернулося понад 2 тис. осіб. Втім, на околицях розмінування ще триває.

"Багато снарядів, що не розірвалися в полях, є вибухонебезпечні предмети біля електроопор. Вибухотехніки працюють", – уточнив Єрко.

За даними влади, розстріляний окупантами пам'ятник Тарасу Шевченку, можливо, залишиться в такому вигляді.

"Враховуватимемо думку місцевих жителів", – повідомив нам Григорій Єрко.

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