Маятник хитнувся: Том Купер повідомив про великий контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Водночас ситуація в Запорізькій області незрозуміла. / Фото: Колаж: Сьогодні

Контрнаступ російської дивізії на український плацдарм у Давидовому Броді Херсонської області повернув частину цього села, але решта окупантів була відбита. В результаті українська армія повідомила про просування в південному та південно-східному напрямку.

Про це написав австрійський аналітик сучасної війни Том Купер у своєму блозі на Medium.

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Яка ситуація

"Принаймні їхні (українські – ред.) війська перебувають у селах Брускинське та Костромка плюс у процесі визволення (що залишилося) Давидів Брод", – розповів він.

За його словами, з 9 червня надходять повідомлення про розгортання українцями великого контрнаступу по всій ширині лінії фронту на Херсонщині:

"Перші повідомлення свідчать про звільнення понад 20 сіл. Основні атаки, здається, на південь від Миколаївки (звільнена) у бік Іванівки, із Зарічного (також звільненого) до Архангельського та на південь від Благодатного (звільненого). Водночас є багато повідомлень про "покращену живучість російської артилерії", "важку радіоелектронну боротьбу, що перешкоджає діям українських БПЛА", та "ефективний контрбатарейний вогонь", і це "перешкоджає просуванню України".

Серед іншого, Том Купер повідомив, що в Москві високопосадовці у силових структурах невпевнено говорять про те, що їхня 49-а CAA (49-та загальновійськова армія РФ – ред.) "піддається жорстокому штурму" майже по всій лінії фронту.

"Це, мабуть, "неважливо", тому вони повідомляють лише про якийсь власний напад на Олександрівку на південь від Херсона", – зіронізував він.

Водночас, за словами аналітика, ситуація в Запорізькій області є незрозумілою: західна розвідка називає ситуацію там "дуже обмеженою":

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"Однак українці повідомили, що РФ відмовилася від багатьох позицій уперед і навіть відступила на кількох напрямках. І, справді, є повідомлення про просування українців на 5-10 кілометрів у кількох напрямках. Ніхто не скаже, де саме, і не наведе будь-які докази на користь тієї чи іншої версії. Пам’ятайте: цілком можливо, що насправді ще занадто рано говорити, але моє загальне враження таке: маятник (вже) хитнувся".

"Кропива" б'є!

Також Том Купер розповів, що об'єднання Army SOS розробило для українських військових картографічний розвідувальний застосунок "Кропива", який дозволяє за допомогою планшета маркувати становище ворога.

Програмне забезпечення передає вказівку найближчый артилерії, дозволяючи координувати їхній вогонь, що викликає синхронний вогонь з однієї й тієї ж цілі з кількох різних позицій.

Раніше Том Купер заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну потрібна перемога в Україні за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння. Також австрійський військовий аналітик визнав, що на Херсонському напрямку ЗСУ обрали правильну тактику.