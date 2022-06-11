Маятник качнулся: Том Купер сообщил о большом контрнаступлении ВСУ в Херсонской области

В то же время ситуация в Запорожской области непонятная. / Фото: Коллаж: Сегодня

Контрнаступление российской дивизии на украинский плацдарм в Давыдовом Броде Херсонской области вернуло часть этого села, но остальные оккупанты были отбиты. В результате украинская армия сообщила о продвижении на южном и юго-восточном направлении.

Об этом написал австрийский аналитик современной войны Том Купер в своем блоге на Medium.

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Какая ситуация

"По крайней мере, их (украинские – ред.) войска находятся в селах Брускинское и Костромка плюс в процессе освобождения (что осталось) Давыдов Брод", – рассказал он.

По его словам, с 9 июня поступают сообщения о развертывании украинцами большого контрнаступления по всей ширине линии фронта в Херсонской области:

"Первые сообщения свидетельствуют об освобождении более 20 сел. Основные атаки, кажется, к югу от Николаевки (освобождена) в сторону Ивановки, из Заречного (также освобожденного) в Архангельское и к югу от Благодатного (освобожденного). В то же время есть много сообщений об "улучшенной живучести российской артиллерии", "тяжелой радиоэлектронной борьбе, препятствующей действиям украинских БПЛА", и "эффективном контрбатарейном огне", и это "препятствует продвижению Украины".

Среди прочего Том Купер сообщил, что в Москве высокопоставленные чиновники в силовых структурах неуверенно говорят о том, что их 49-я CAA (49-я общевойсковая армия РФ – ред.) "подвергается жестокому штурму" почти по всей линии фронта.

"Это, пожалуй, "неважно", поэтому они сообщают лишь о каком-то собственном нападении на Александровку к югу от Херсона", – сыронизировал он.

В то же время, по словам аналитика, ситуация в Запорожской области непонятна: западная разведка называет ситуацию там "очень ограниченной":

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"Однако украинцы сообщили, что РФ отказалась от многих позиций вперед и даже отступила на нескольких направлениях. И, действительно, есть сообщение о продвижении украинцев на 5-10 километров в нескольких направлениях. Никто не скажет, где именно, и не приведет какие-либо доказательства в пользу той или иной версии. Помните: вполне возможно, что на самом деле еще слишком рано говорить, но мое общее впечатление таково: маятник (уже) качнулся.

"Крапива" бьет!

Также Том Купер рассказал, что объединение Army SOS разработало для украинских военных картографическое разведывательное приложение "Крапива", позволяющее с помощью планшета маркировать положение врага.

Программное обеспечение передает указание ближайшим артиллерийским орудиям, позволяя координировать их огонь, что вызывает синхронный огонь с одной и той же цели с нескольких позиций.

Ранее Том Купер заявил, что президенту России Владимиру Путину нужна победа в Украине любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать, пока есть войска и вооружения. Также австрийский военный аналитик признал, что на Херсонском направлении ВСУ избрали правильную тактику.