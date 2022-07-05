Масований обстріл окупантами Слов'янська: з'явились перші фото і відео

Удар припав по ринку у Слов'янську / Фото: Радіо Свобода

Російські окупанти 5 липня обстріляли місто Слов'янськ Донецької області, в Мережу потрапили перші фото і відео.

Telegram-канал "Радіо Свобода" повідомляє, що під обстріл потрапив ринок у Слов'янську. Російська війська обстріляли одразу декілька районів. Це спричинило численні пожежі, щонайменше одна людина загинула.

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Своєю чергою, голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook, що під обстріл потрапили центр міста і північний район. Він закликав людей залишатися в укриттях.

Мер Слов'янська закликав мешканців їхати

Мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях закликав жителів міста евакуюватися. Як підкреслив міський голова, у окупантів після Лисичанська "наступною ціллю буде Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут".

За його словами, за останні 10 днів Слов'янськ став прифронтовим містом – зараз його обстрілюють щодня. Зокрема, 3 липня відбувся найсильніший з ворожих обстрілів. Унаслідок цього 19 людей було поранено, а 6 загинули, серед них – одна дитина.

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Раніше ми розповідали, що місто Слов'янськ на Донбасі після захоплення Сєвєродонецька стало однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямку та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста.