Массированный обстрел оккупантами Славянска: появились первые фото и видео

Удар пришелся по рынку в Славянске / Фото: Радіо Свобода

Российские оккупанты 5 июля обстреляли город Славянск Донецкой области, в Сеть попали первые фото и видео.

Telegram-канал "Радио Свобода" сообщает, что под обстрел попал рынок в Славянске. Российские войска обстреляли сразу несколько районов. Это привело к многочисленным пожарам, по меньшей мере один человек погиб.

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В свою очередь, председатель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщил в Facebook, что под обстрел попали центр города и северный район. Он призвал людей оставаться в укрытиях.

Мэр Славянска призвал жителей уезжать

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться. Как подчеркнул городской голова, у оккупантов после Лисичанска "следующей целью будет Славянск, Краматорск, Бахмут".

По его словам, за последние 10 дней Славянск стал прифронтовым городом – сейчас его обстреливают каждый день. В частности, 3 июля произошел самый сильный из вражеских обстрелов. В результате 19 человек были ранены, а 6 погибли, среди них – один ребенок.

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Ранее мы рассказывали, что город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.