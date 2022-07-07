Литва відправила в Україну "Байрактар", на який збирали гроші всією країною

Литва відправила в Україну "Байрактар"/Фото: facebook.com/arvydas.anusauskas, колаж: "Сегодня"

Литва відправила в Україну військовий безпілотник Bayraktar, на який збирали гроші литовці. Країна рішуче виступила на захист українського повітряного простору.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

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За словами міністра, армія Литви подбала про всю логістику.

"Перший безпілотник залишає Литву. Армія Литви подбала про всю логістику, а Міноборони – про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися до України", — йдеться в повідомленні.

Багато жителів Литви проводжали безпілотник в Україну. Про постачання БПЛА в Україну повідомив у Twitter український посол у Литві Петро Бешта.

"Навіть у такий важливий день-День Литовської державності – наш братній Литовський народ твердо стоїть у своїй солідарності з Україною. Литва рішуче виступила на захист українського повітряного простору, а Литовський Bayraktar Ванагас попрямував на допомогу українським захисникам у досягненні перемоги", — написав він.

Польща збирає гроші на "Байрактари" для України

У Польщі відкрили збирання грошей на турецький ударний безпілотник "Байрактар" для України. Воно триватиме 30 днів. Про це повідомив польський журналіст Славомір Сераковський у Facebook.

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"Дамо їм стусана! Купимо "Байрактар" Україні! Литовці зібрали гроші в найкоротші терміни, і компанія, яка їх виробила, вирішила пожертвувати їх Україні та використати зібрані кошти для допомоги населенню. Пізніше те ж саме сталося і з наступними трьома зборами! Час і нам. "Байрактари" виключно ефективні у цій війні, і саме завдяки їм українцям вдалося відстояти Київ. Але в українців мало часу. Ви пам'ятаєте Маріуполь? Візьмемо участь у цій боротьбі", — написав він.

Планується зібрати 22,5 млн злотих.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас за три дні зібрав 5 млн євро на Байрактар для захисників України. Також ми писали, що "Байрактар" майстерно спопелив два ворожі танки.