Литва отправила в Украину "Байрактар", на который собирали деньги всей страной

Литва отправила в Украину "Байрактар"/Фото: facebook.com/arvydas.anusauskas, коллаж: "Сегодня"

Литва отправила в Украину военный беспилотник Bayraktar, на который собирали деньги литовцы. Страна решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

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По словам министра, армия Литвы позаботилась обо всей логистике.

"Первый беспилотник покидает Литву. Армия Литвы позаботилась обо всей логистике, а Минобороны – о контрактах на закупку, организовало все юридические формальности в соответствии с законодательными требованиями, чтобы дрон с оружием мог добраться до Украины", — говорится в сообщении.

Многие жители Литвы провожали беспилотник в Украину. О поставках БПЛА в Украину сообщил в Twitter украинский посол в Литве Петр Бешта.

"Даже в такой важный день – День Литовской государственности – наш братский литовский народ твердо стоит в своей солидарности с Украиной. Литва решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства, а литовский Bayraktar Ванагас направился на помощь украинским защитникам в достижении победы", — написал он.

Польша собирает деньги на "Байрактары" для Украины

В Польше открыли сбор денег на турецкий ударный беспилотник "Байрактар" для Украины. Он будет продолжаться 30 дней. Об этом сообщил польский журналист Славомир Сераковский в Facebook.

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"Дадим им пинка! Купим "Байрактар" ​​Украине! Литовцы собрали деньги в кратчайшие сроки, и компания, которая их произвела, решила пожертвовать их Украине и использовать собранные средства для помощи населению. Позже то же самое произошло и со следующими тремя сборами! Пора и нам. "Байрактары" исключительно эффективны в этой войне и именно благодаря им украинцам удалось отстоять Киев. Но у украинцев мало времени. Вы помните Мариуполь? Примем участие в этой борьбе", — написал он.

Планируется собрать 22,5 млн. злотых.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на "Байрактар" для защитников Украины. Также мы писали, что "Байрактар" мастерски испепелил два вражеских танка.