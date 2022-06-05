Кузня "нових росіян" працює без вихідних. Яка ситуація з видачею паспортів РФ в Маріуполі

В Маріуполі безуспішно намагаються організувати видачу російських паспортів / Фото: Колаж: Сьогодні
Жителі окупованого Маріуполя не поспішають отримувати російське громадянство. У місті Новоазовськ, що неподалік Маріуполя, почали приймати документи на оформлення російського паспорта. Однак жодного ажіотажу немає – черги не утворилися навіть попри те, що "влада ДНР" організувала автобуси для маріупольців.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, громадянство РФ маріупольцям вирішили надавати саме в Новоазовську.
"Фото сьогодні з дверей міграційної служби так званої "днр". Кузня "нових росіян" працює без вихідних. Черг немає, навіть електроних. Не рятує ситуацію організація спеціальних автобусів для бажаючих. Ну не хочуть маріупольці не бути українськими громадянами", – наголосив Андрющенко.
Він зазначив, що Маріуполь виявився дуже не дружній до окупантів.
"Несподівано для окупантів і цілком очікувано для українців", – резюмував радник мера.
Ситуація в "паспортному столі" окупантів. Фото: Петро Андрющенко
Ситуація у Маріуполі
- У Маріуполі окупанти знищують докази воєнних злочинів, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розбитих будинках.
- Військові РФ розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ.
- Також у місті зафіксовано факти переходу українських правоохоронців на бік ворога.
- Водночас у Маріупольському районі окупанти заарештовують та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, які відмовилися співпрацювати. У в'язниці в Оленівці перебуває кілька десятків волонтерів.
- Мешканців Херсона відправлятимуть до Маріуполя, щоб вони там розбирали завали, а також збирали трупи.
- Російські окупанти перетворили Маріуполь на гетто, місцеві жителі стоять у чергах за питною водою і працюють за їжу, видачу гуманітарної допомоги урізали.