Кузня "нових росіян" працює без вихідних. Яка ситуація з видачею паспортів РФ в Маріуполі

В Маріуполі безуспішно намагаються організувати видачу російських паспортів / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі окупованого Маріуполя не поспішають отримувати російське громадянство. У місті Новоазовськ, що неподалік Маріуполя, почали приймати документи на оформлення російського паспорта. Однак жодного ажіотажу немає – черги не утворилися навіть попри те, що "влада ДНР" організувала автобуси для маріупольців.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

За його даними, громадянство РФ маріупольцям вирішили надавати саме в Новоазовську.

"Фото сьогодні з дверей міграційної служби так званої "днр". Кузня "нових росіян" працює без вихідних. Черг немає, навіть електроних. Не рятує ситуацію організація спеціальних автобусів для бажаючих. Ну не хочуть маріупольці не бути українськими громадянами", – наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що Маріуполь виявився дуже не дружній до окупантів.

"Несподівано для окупантів і цілком очікувано для українців", – резюмував радник мера.

Реклама

Ситуація в "паспортному столі" окупантів. Фото: Петро Андрющенко

Реклама

Ситуація у Маріуполі