Комбат "Свободи" знайшов шокуюче порівняння для боїв за Сєверодонецьк

Командир батальйону "Свобода" Кузик розповів про найгаряче місце на війні. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти мають певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей і активно використовує цю перевагу. Нам доводиться постійно маневрувати.

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузік розповів про бої у Сєвєродонецьку.

Реклама

"Це все за дуже важких умов, дуже страшно, але нагадує "Контрстрайк". Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на посилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, "м'яса" піхоти", – зазначив він.

Кузик додав, що захисники буквально борються за кожну оселю, за кожну вулицю.

"Іноді в якийсь день ми можемо на квартал просунутися, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал", – сказав він.

Реклама

Читайте інші новини "Сьогодні":