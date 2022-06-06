Комбат "Свободы" нашел шокирующее сравнение для боев за Северодонецк

Командир батальона "Свобода" Кузик рассказал о самом горячем месте на войне. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты имеют определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков, возможно, и в количестве людей, и активно используют это преимущество. Нам приходится постоянно маневрировать.

Командир батальона "Свобода" Петр Кузик рассказал о боях в Северодонецке.

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"Это все в очень тяжелых условиях, очень страшно, но напоминает "Контрстрайк". Стратегически с нашей стороны мы ждем усиления, особенно закрыть проблему в артиллерии. С их стороны какие-то непонятные штурмы, как мы называем, "мяса" пехоты", – отметил он.

Кузик добавил, что защитники буквально борются за каждый дом, за каждую улицу.

"Иногда в какой-то день мы можем на квартал продвинуться, в какой-то день нас могут отбросить на квартал", – сказал он.

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