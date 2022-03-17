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Командири втікають, залишаючи солдатів без їжі та зброї: розмова окупанта з батьками

Марія Дмитренко
17 березня, 11:10
Військові РФ втрачають віру у своїх командирів та армію

Опубліковано запис нової "сповіді" окупанта. Фото: колаж "Сьогодні"

СБУ перехопила розмову російського окупанта з батьками. Він скаржиться, що їх покинуло керівництво.

Запис діалогу відомство опублікувало на своїй сторінці в Telegram.

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"Нас взагалі кинуло наше керівництво, воно відступило... у нас тільки вода є... ми води набрали..."– каже окупант.

Далі він розповідає, що зараз точаться страшні бої, тричі намагалися вирватися з оточення, солдати воюють без їжі.

А насамкінець жаліється на відсутність медичної допомоги. За його словами, коли після бою крутилася голова, він отримав таку відповідь: "...Можеш навіть не підходити! Ти ходиш, так що йди бери автомат і знову йди в бій".

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Ситуація в Україні 17 березня