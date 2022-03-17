Командиры бегут, оставляя солдат без еды и оружия: разговор оккупанта с родителями

СБУ перехватила разговор российского оккупанта с родителями. Он жалуется, что их бросило руководство.

Запись диалога ведомство опубликовало на своей странице в Telegram.

"Нас вообще кидануло наше руководство, оно отступило… у нас только вода есть… мы воды набрали…"– говорит оккупант.

Дальше он рассказывает, что сейчас ведутся страшные бои, трижды пытались вырваться из кольца, солдаты воюют без еды.