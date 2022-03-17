Командиры бегут, оставляя солдат без еды и оружия: разговор оккупанта с родителями

Опубликована запись новой "исповеди" оккупанта. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ перехватила разговор российского оккупанта с родителями. Он жалуется, что их бросило руководство.
Запись диалога ведомство опубликовало на своей странице в Telegram.
"Нас вообще кидануло наше руководство, оно отступило… у нас только вода есть… мы воды набрали…"– говорит оккупант.
Дальше он рассказывает, что сейчас ведутся страшные бои, трижды пытались вырваться из кольца, солдаты воюют без еды.
А напоследок жалуется на отсутствии медицинской помощи. По его словам, когда после боя кружилась голова, он получил ответ: "…Можешь даже не подходить! Ты ходишь, так что иди бери автомат и снова иди в бой".
Ситуация в Украине 17 марта
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинской земле нашли свою смерть 15 тысяч военных России. Сейчас оккупанты избегают ближних боев, а удары наносят с воздуха.
- Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтобы распространять российскую пропаганду и фейки.