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Командиры бегут, оставляя солдат без еды и оружия: разговор оккупанта с родителями

Мария Дмитренко
17 марта, 11:10
Военнослужащие РФ теряют веру в своих командиров и армию

Опубликована запись новой "исповеди" оккупанта. Фото: коллаж "Сегодня"

СБУ перехватила разговор российского оккупанта с родителями. Он жалуется, что их бросило руководство.

Запись диалога ведомство опубликовало на своей странице в Telegram.

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"Нас вообще кидануло наше руководство, оно отступило… у нас только вода есть… мы воды набрали…"– говорит оккупант.

Дальше он рассказывает, что сейчас ведутся страшные бои, трижды пытались вырваться из кольца, солдаты воюют без еды.

А напоследок жалуется на отсутствии медицинской помощи. По его словам, когда после боя кружилась голова, он получил ответ: "…Можешь даже не подходить! Ты ходишь, так что иди бери автомат и снова иди в бой".

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