Пазури відьми. Як трактористка Даша видала з усім потрухом пропаганду ОРДЛО

Трактористка Даша зганьбила всю фейкову республіку / Колаж "Сьогодні"

Ще одним провалом закінчилася спроба оновленого керівництва самопроголошеного утворення "ДНР" продемонструвати місцевому населенню, що воно активно розвиває сільське господарство, а отже, буде що їсти зимою після того, як закінчаться запаси вкраденого в українських фермерів. Нагодувати народ вирішили роликом про "дівчину-трактористку Дашу", але швидко цей фейк було викрито.

Що відомо

"Чоловіки "ДНР" пішли на фронт, лишилися самі жінки. Землю орати нема кому. За кермо трактора сіла Даша – тракторист-комбайнер. А із червня вона вперше виходить на комбайні. Робота починається щоранку о пів на восьму. Нині – культивують. Саджатимуть соняшник. Даша переживає – запізнилися з посівом через війну. Працює до десятої вечора. Каже, це її внесок у перемогу", – йдеться у пропагандистському ролику.

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Все б нічого, якби не два але: трактористка Даша культивує з 8-ї ранку до 22-ї вечора з манікюром на трисантиметрових нарощених нігтях, у брендовому одязі та зі свіжою зачіскою. Це насторожило навіть пропагандистів місцевого ТБ, які почали ставити навідні питання.

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Діалог

Дашу питають: "А ви завжди так?"

"Ну так. А що робити, якщо чоловіків нема. Потрібно ж допомагати республіці!" – не розуміючи каверзи питання, говорить трактористка.

"А це вам не заважає?" – продовжує пропагандист, який, сподіваємося, таки залишився живий після цього репортажу.

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"Це мій внесок у перемогу. Та я звикла!" – впевнено заявила дівчина.

Обстановка